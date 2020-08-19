Свежие новости от журнала Дом-2 на 19 августа 2020 года.

Никита Уманский @nikita.umansky очень сильно переживает по поводу конкурса «Свадьба на миллион»🥊

Сегодня он Высказал Валере Блюменкранцу @blumenkranz89, что ведущие им «подсуживают». Валере и Ане довольно легко даётся конкурс, в отличие от Никиты и Насти — это раздражает парня.

Напомним, Валера благородно хотел отдать победу Илье Яббарову, но тот отказался🤷‍♀️.

А за кого болеете вы: на Уманского с Паршиной или Блюменкранца с Левченко?



Ну хоть заработал!😅

Мы конечно ни на что не намекаем, Уманский @nikita.umansky действительно разукрасил лицо Иванченко @old_production_, за что предложил ему компенсацию. В этой истории нас и Ксению Бородину интересует другое.

Почему Слава отказался написать расписку, что он получил деньги и не имеет претензий?