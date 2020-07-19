Свежие новости от журнала Дом-2 на 19 июля 2020 года.

На проекте выживут только сильнейшие! 💪

Кто там говорил, что новеньких участников не слышно и они никак не проявляются?

Оксана Пупина и Олеся Москалева бьются за местом под солнцем ☀️

Мы впервые видим, чтобы девчонки так воевали в первые дни прихода на проект 😱

Как думаете, такими способами нужно отстаивать себя в коллективе?



Исполнитель, композитор, музыкант Илья Яббаров написал ХИТ 😅

Если вы не знаете, как словами выразить всю свою «любовь» к парню, то шансонье @yabbarov_official проекта вам поможет 😂 Как,например, он сделал для Жуковой.

Слушаем песню «Ошибка в моей жизни» и оцениваем народное творчество Ильи от 0 до 10 🤣