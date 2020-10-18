Свежие новости от журнала Дом-2 на 18 октября 2020 года.

Все помнят, что Диму Дмитриенко лучше не злить ?🔥

Похоже, что это противостояние не закончится никогда. Дима просит не трогать их семью и если Яббаров этого не поймёт, то Дмитриенко будет выяснять вопрос с Ильей «по-мужски»🥊

Неужели драке все-таки быть? 😏😱



Потому, что мечты должны сбываться ☺️

Мы считаем, что Макс @max_romanov45 должен быть спокоен, потому, что во-первых, она не врет о своём прошлом, во-вторых, она с ним не из-за денег. Да и мужчин было не так много.🤷🏻‍♀️

Классно же?😉



Максимушка, милый тигрёнок, ты опять играешься в царя зверей?🤗

Как считаете, пойдёт ли Настя в прайд Колесникова? 🦁