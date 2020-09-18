Свежие новости от журнала Дом-2 на 18 сентября 2020 года.

Внимание всем, кто будет докапываться до семьи Дмитренко! Оля @olyarapunzel будет слать вас на три веселых буквы👊🏽

А если серьезно, кто по вашему не прав в конфликте Дмитренко @dmitry_dmitrenko и Яббарова @yabbarov_official?👇🏽



Дим, выпей магний, валерьянки, хоть подорожник приложи!🍀⠀

Только нервничать и нервировать супругу не нужно. Потому, что «Ты нервничаешь — я завожусь, потом я нервничаю, а кто из нас кормящая мать?»😼

Кто кого нервирует на этом видео больше @dmitry_dmitrenko или @olyarapunzel?



Оля Бузова рассказала Скалон, что Паша Бабич в детстве болел раком крови, и его ныне покойная мама — выходила сына и дала ему вторую жизнь, как говорит сам Паша @pavelbabich8.

Сейчас у молодого человека ремиссия.

Паша, мы всей душой тебя поддерживаем! 🙏🏽

Как вы считаете, Катя Скалон @skalon_ может стать для молодого человека той единственной?👇🏽



Вот это мы называем конструктивный диалог.😬

Никита винит маму Насти @milanarom в том, что она влезла в их отношения, Настя винит маму Никиты @nikita.umansky в том же самом.

Отдельные аплодисменты актерским талантам беременной Паршиной.👏🏼👏🏼👏🏼

Как вы думаете, кто разрушил отношения Паршиной и Уманского и чья мама виновата?