Свежие новости от журнала Дом-2 на 18 августа 2020 года.

Уманский разбил лицо Иванченко. Слабонервными не смотреть ❌🥊

Никита @nikita.umansky обвинил Славу @old_production_ в немужском поведении, и дело закончилось дракой.

А вот дальше началось самое интересное: Никита предложил Славе 20 000 рублей в качестве компенсации, Слава отказался, потребовав сначала 100 000 рублей, а потом — 70 000.

А Слава-то хитёр! 🌚

Как считаете, Слава Иванченко получил за дело? Вы за кого в этом бою?



«Оставь нам квартиру, машину, ежемесячное содержание и иди лесом»

Таково мнение бывшей жены Стёпы, Евгении. Для неё, это было бы проявлением мужественности.

Прежде, чем осуждать Стёпу @stepanvalerich , досмотрите видео до конца и после этого скажите что думаете!

Мы согласны с Олей Орловой @olgaorlova1311 и считаем, что Степа молодец хотя бы в том, что принял, как родного малыша, от которого отказался биологический отец.