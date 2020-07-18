Свежие новости от журнала Дом-2 на 18 июля 2020 года.
Встречаем бойфренда Селены Майер @miss_selenity 😱
Пока девушку обвиняют в том, что она лезет в отношения других пар, участница строит за периметром отношения с Арсеном. 😬
Хотели бы вы, чтобы молодой человек пришёл на проект?
Капаклы устроил сюрприз своей жене 🥰
Одна из самых любимых пар телепроекта «ДОМ-2» уже как три года вместе 🥰 Рома, как заботливый муж, решил устроить Маришке праздник 🥳 Участник подготовил сказочное свидание:
невероятные апартаменты, украшенные шариками от @isordiya_ballons 🤩
Правда, красиво? 😍
Кстати, мы тут слышали, что Африкантова уже давным-давно задумалась о детках. Так что ждём, когда Рома и Марина обрадуют нас прекраснейшей новостью, что они ждут пополнения ☺️
Когда твои штаны дешевле тапок твоей девушки 😂
Кто там говорил, что наши парни мажоры и много на себя тратят? 😅
Например, весь образ Захара стоит 4.600₽
Чтобы вы понимали, тапки Шафеевой стоят 4.000₽, а шорты 2.000₽.
Теперь понятно, почему у парней постоянно нет денег. Они тратятся на своих дам.
А сколько вы тратите денег на шопинг?