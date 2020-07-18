Свежие новости от журнала Дом-2 на 18 июля 2020 года.

Встречаем бойфренда Селены Майер @miss_selenity 😱

Пока девушку обвиняют в том, что она лезет в отношения других пар, участница строит за периметром отношения с Арсеном. 😬

Хотели бы вы, чтобы молодой человек пришёл на проект?



Капаклы устроил сюрприз своей жене 🥰

Одна из самых любимых пар телепроекта «ДОМ-2» уже как три года вместе 🥰 Рома, как заботливый муж, решил устроить Маришке праздник 🥳 Участник подготовил сказочное свидание:

невероятные апартаменты, украшенные шариками от @isordiya_ballons 🤩

Правда, красиво? 😍

Кстати, мы тут слышали, что Африкантова уже давным-давно задумалась о детках. Так что ждём, когда Рома и Марина обрадуют нас прекраснейшей новостью, что они ждут пополнения ☺️



Когда твои штаны дешевле тапок твоей девушки 😂

Кто там говорил, что наши парни мажоры и много на себя тратят? 😅

Например, весь образ Захара стоит 4.600₽

Чтобы вы понимали, тапки Шафеевой стоят 4.000₽, а шорты 2.000₽.

Теперь понятно, почему у парней постоянно нет денег. Они тратятся на своих дам.

А сколько вы тратите денег на шопинг?