Свежие новости от журнала Дом-2 на 17 октября 2020 года.

«Я буду использовать девушек и менять их как перчатки», — заявил Ромашов @john_tomsky.

Красава, Жень. Мужик💪🏽

Вопрос к нашим подписчицам: вам нравится Ромашов?



Добро пожаловать в мир реалити, малышка😌

Вы когда-нибудь видели, чтобы имя Влада Кадони @domkadoni кто-нибудь так мило произносил?🥰



Хочешь стать человеком года? Беременей.🤰🏻

Такой вывод сделала Настя Голд @nastena_gold_official_.

Она грустит, что так усердно работает над отношениями с Ильей, а все эти труды напрасны, ведь можно просто быть беременной и победа будет твоя 😢

Как считаете, Голд достойна победы?