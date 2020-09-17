Свежие новости от журнала Дом-2 на 17 сентября 2020 года.

Довели батька! Таким взвинченным мы давно не видели Диму Дмитренко @dmitry_dmitrenko 😬

Что случилось? Накопилось от ССЛовских разборок, как считаете?👇🏽



Нам не послышалось?

Вместо того, чтобы поехать к беременной жене, Валера @blumenkranz89, после ресторана отправился к Тате.

Влад Кадони @domkadoni считает странным, что на свадьбе Валера бывшую жену видеть не захотел, а приехать пообсуждать по-дружески отношения с Аней @anna_blumenkranz_official_ всё таки заехал.

Что вы думаете об этой ситуации? Валера неисправим? Или кому-то просто выгодно подлить масло в огонь?



На проект вернулась семья Оганесян уже с сыном🥰.

Как же мы по ним соскучились! А вы помните как всё начиналось?

Скучали по Саше @sasha_cherno93_official и Иосифу @_iosif91?