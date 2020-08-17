Свежие новости от журнала Дом-2 на 17 августа 2020 года.

Долгожданное возвращение семьи Дмитренко на проект. 🥰

В честь такого события, участники подготовили ребятам сюрприз и украсили дом шарами @nastya_marzipan 🎈

Мама Оля была счастлива не меньше, чем наша любимая Василиса. А папе Диме достался самый вкусный торт от @malenkaya_feya_msk 🎂

А по кому вы соскучились больше всего из семьи Дмитренко?



Не понимаем, как Рома отпустил такую красивую Марину @marina_afrika из дома, 🤩 но участница появилась в московском клубе, чтобы вместе с Аленой Рапунцель поддержать Машу Кохно во время выступления.

Чей образ вам нравится больше?

💜Алены Рапунцель

💙Марины Африкантовой

💛Маши Кохно







