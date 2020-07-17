Свежие новости от журнала Дом-2 на 17 июля 2020 года.

ШОК КОНТЕНТ 😱

Селена Майер @miss_selenity набила тату на лбу 😬

Девушка давно мечтала это сделать и наконец-то сделала!

Теперь на её лице красуется полумесяц 🌙

Как вам произведение искусства? 😬



У кого такой же mood по утра, как у Юлии Иванченко?



Пришёл конец идиллии в отношениях Дани и Тани? 😱

Строкова @strokova_055 в очередной раз потыкает Сахнова @sdaniil0708 деньгами 💰

Девушка пытается донести до парня, что её бюджет — это только её. А деньги Дани — это их общий бюджет. И если Таня хочет, чтобы её мужик оплатил ей одежду на кассе в размере 30.000₽ значит без всяких разговор это надо делать 😎

А не разводить скандал и обижаться на ровном месте.

Как считаете, Таня права?



Меньщиков трогал ягодицы Майер 😱

Степан @stepanvalerich не считает, что он повёл себя как-то неправильно. Участник даже наоборот на все обвинения ответил фразой: «У меня нежные, ласковые руки». За что и получил от Гели @angelinathailand подзатыльник 🤯

Как считаете, Меньщиков себя правильно ведёт? 😔