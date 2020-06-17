Свежие новости от журнала Дом-2 на 17 июня 2020 года.
⚡️Рапунцель встала на колени перед Уманским. ⠀
⠀
⚡️А Макс Колесников поднял руку на свою девушку.
И всё это в одном видео. ⠀
Смотрим и комментируем 🙈
Захар Саленко покинул проект ⚡️ И расстался с Яной Шафеевой 😱⠀
Мы не знаем, что именно произошло на шоу «Бородина против Бузовой», так как никто из участников не даёт комментарий. Но Захар Саленко @zaxarsalenko подтвердил свой уход с проекта. А также подчеркнул, что не собирается возвращаться на «ДОМ-2» и не собирается сходиться с Яной @yanawow. ⠀
⠀
Будете скучать по Захару? 😢
Шафеева @yanawow посвятила стих своему любимому 🥰⠀
⠀
Да вот только Саленко @zaxarsalenko не сильно был в восторге. Пока Яна сидела в эфире радио «ДОМа-2» и вещала новости в массы, Захар самостоятельно красил стенку и собирал шторку… 😐⠀
⠀
Оцените творчество девушки от 0 до 10
Не у всех утро доброе 🤦♀️⠀
Капаклы @roman.kapa в бешенстве от того, что его супруга спит до 11:30, когда уже весь коллектив на ногах. ⠀
⠀
И вообще, Рома заявил, что у Марины @marina_afrika на голове экватор 🙄⠀
Что имел ввиду участник мы так и не поняли.
Ваши предположения?