Свежие новости от журнала Дом-2 на 17 июня 2020 года.

⚡️Рапунцель встала на колени перед Уманским. ⠀

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⚡️А Макс Колесников поднял руку на свою девушку.

И всё это в одном видео. ⠀

Смотрим и комментируем 🙈



Захар Саленко покинул проект ⚡️ И расстался с Яной Шафеевой 😱⠀

Мы не знаем, что именно произошло на шоу «Бородина против Бузовой», так как никто из участников не даёт комментарий. Но Захар Саленко @zaxarsalenko подтвердил свой уход с проекта. А также подчеркнул, что не собирается возвращаться на «ДОМ-2» и не собирается сходиться с Яной @yanawow. ⠀

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Будете скучать по Захару? 😢



Шафеева @yanawow посвятила стих своему любимому 🥰⠀

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Да вот только Саленко @zaxarsalenko не сильно был в восторге. Пока Яна сидела в эфире радио «ДОМа-2» и вещала новости в массы, Захар самостоятельно красил стенку и собирал шторку… 😐⠀

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Оцените творчество девушки от 0 до 10



Не у всех утро доброе 🤦‍♀️⠀

Капаклы @roman.kapa в бешенстве от того, что его супруга спит до 11:30, когда уже весь коллектив на ногах. ⠀

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И вообще, Рома заявил, что у Марины @marina_afrika на голове экватор 🙄⠀

Что имел ввиду участник мы так и не поняли.

Ваши предположения?