Свежие новости от журнала Дом-2 на 16 октября 2020 года.

У человека уже «Две прекрасные дочки на руках: одна на груди, другая малышка Василиса», а некоторые все ещё припоминают человеку прошлое. 😏

Ну это просто абсурд какой-то. Согласны?🌚



«Привет, Анька, я Настька».🥊

Мадан @ancik_mdn походу подсела на эту опасную адреналиновую иглу и продолжает провоцировать всех на драки. Кто ж знал, что новенькая окажется КМС по боксу?😬🥊

Оставлять Настю на проекте или нет?



Кто тут гадит в чужой лоток?😈

Голд @nastena_gold_official_ и Паршина @milanarom вцепились не на жизнь, а на смерть из-за собачек…👊🏽

Только причём тут вечная боль Насти Голд, что ее мужчина готов отдать чужой женщине свои голоса на «ЧГ»?🤔

Вам кто больше нравится: Настя Голд или Настя Паршина?



Шафеева vs Уманский ⚡️

Яна Шафеева проиграла поединок Никите Уманскому в первом этапе конкурса «человек года» по мнению ребят на поляне🥺.

Яна не смогла сдержать эмоций, когда Никита стал вспоминать ситуацию с Давидом.

Уманскйи утверждал, что Шафеева дала ему свой номер телефона на свадьбе.

Яна заявила, что не хочет вариться во всей этой грязи и ушла из студии😔.

А кого поддерживаете Вы? Яну или Никиту? Ведь окончательное решение будут принимать телезрители!🌚