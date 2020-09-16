Свежие новости от журнала Дом-2 на 16 сентября 2020 года.

Пока участники ССЛ, даже самые спокойные из них устраивают бойни за право оставаться в доме и за таунхаус, Саша Черно @sasha_cherno93_official и Иосиф Оганесян @_iosif91 просто наслаждаются новым статусом мамы и папы. 🥰

Вот и мы просто выкладываем прогулку Стефана на его новой, крутой коляске от @mimarussia.

Заметили, как изменилась Саша Черно с появлением малыша?🐣🐥



Рома @roman.kapa, имей ввиду, что есть люди, которые и к тебе в гости зайдут, если ты будешь обижать мужа и отца двоих прекрасных дочек Оленьки @olyarapunzel 😡

Просто посмотрите на эти опасные лица в конце видео и ответьте на вопрос: кто кому надаёт по голове?



💁🏻‍♂️Дима: «Да какой совет ты можешь мне дать? Ты не отец»

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🙎🏻‍♂️Рома: «Единственный совет, который ты можешь дать, это как вытереть ж🔺пу!».

🤱🏻Оля: «Вы что конкуренцию чувствуете? Дима они реально в нас конкурентов видят».

🙆🏻‍♀️Марина: «Они просто нам завидуют».

Лично мы благодарим семью Дмитренко хотя бы за то, что они смогли вывести на эмоции самую безэмоциональную пару проекта.🤗

Посмотрите видео до конца и скажите: вы на чьей стороне? Капаклы @roman.kapa или Дмитренко @dmitry_dmitrenko?