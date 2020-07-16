Свежие новости от журнала Дом-2 на 16 июля 2020 года.
Безверхова порвала заявление в ЗАГС 😱
Макс предложил Клаве перенести свадьбу, но девушке после таких слов уже ничего не надо!
Как говорится: «С глаз долой, из сердца вон» 🔫
Ка думаете, кто следующий из пар отменит торжество?
1. Яббаров и Голд ⠀
2. Левченко и Блюменкранц ⠀
Ваши предположения 😐
Экстремальное свидание Стрелкова и Кобелевой 🤩
Анита сделала необыкновенный подарок Феде — полёт на самолёте от @svidanie.magaero.msk 🚁
Согласитесь, что нет ничего романтичнее неба. Ведь это самое оригинальное место для свиданий 🥰
Дорогие подписчики!
Наши ребята подумали о вас и решили сделать вам подарок 🎁
По промокоду «ДОМ-2» скидка -20% на полёты 🤩
Не упустите шанс испытать невероятные эмоции ❤️
Не успел Богдан Ильич уехать с мамой в отпуск, а по нему уже скучат Илья и Настя. 🥰
Яббаров уже неоднократно намекал Голд на то, что он хочет детей. Но девушка не спешит с деторождением. Для начала всё таки нужно сыграть свадьбу, чтобы не получилось как с Аленой 👰🤵
Как думаете, родит ли Голд @nastena_gold_official_ наследников Яббарову @yabbarov_official?