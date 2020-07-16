Свежие новости от журнала Дом-2 на 16 июля 2020 года.

Безверхова порвала заявление в ЗАГС 😱

Макс предложил Клаве перенести свадьбу, но девушке после таких слов уже ничего не надо!

Как говорится: «С глаз долой, из сердца вон» 🔫

Ка думаете, кто следующий из пар отменит торжество?

1. Яббаров и Голд ⠀

2. Левченко и Блюменкранц ⠀

Ваши предположения 😐



Экстремальное свидание Стрелкова и Кобелевой 🤩

Анита сделала необыкновенный подарок Феде — полёт на самолёте от @svidanie.magaero.msk 🚁

Согласитесь, что нет ничего романтичнее неба. Ведь это самое оригинальное место для свиданий 🥰

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Не успел Богдан Ильич уехать с мамой в отпуск, а по нему уже скучат Илья и Настя. 🥰

Яббаров уже неоднократно намекал Голд на то, что он хочет детей. Но девушка не спешит с деторождением. Для начала всё таки нужно сыграть свадьбу, чтобы не получилось как с Аленой 👰🤵

Как думаете, родит ли Голд @nastena_gold_official_ наследников Яббарову @yabbarov_official?