Свежие новости от журнала Дом-2 на 15 октября 2020 года.

«Я опозорился на всю страну, что связался с этой фриковой семьей, я не могу отмыться за эти 2 года» — Яббаров о семье Рапунцель @alenatoffi_official 🤷‍♀️

Илья уверен, что именно конфликт с Аленой Рапунцель перечеркнул его возможную победу в конкурсе «человек года».

Если бы не эта ситуация, то по его мнению он был бы явным фаворитом у зрителей🌚.

А вы будете поддерживать Илью в конкурсе?🌝



«Что я тебе сделала Василис? Я тебя очень сильно люблю», — Мама Оля очень обеспокоена поведением своей дочки Василисы и ее папы. Участницу не устраивает, что из неё сделали «плохого полицейского».😒

Вот если малышка начнёт обижаться и на папу — другое дело.😌

Как вы считаете, претензии Оли @olyarapunzel к Диме @dmitry_dmitrenko обоснованы?



Яббаров решил женился во второй раз 🤔

Илья @yabbarov_official исправляет косяк за испорченную свадьбу перед Настей @nastena_gold_official_.

Он вновь подготовил церемонию бракосочетания, чтобы ещё раз услышать заветное «да» от своей любимой девушки и на этот раз запомнить его.😅

Настя вновь нарядилась в платье принцессы и прошла под руку со своим возлюбленным через свадебную арку @ideapro_msk ✨

Как вы считаете, это был искренний поступок или Илья для конкурса старается?