Свежие новости от журнала Дом-2 на 15 октября 2020 года.
«Я опозорился на всю страну, что связался с этой фриковой семьей, я не могу отмыться за эти 2 года» — Яббаров о семье Рапунцель @alenatoffi_official 🤷♀️
Илья уверен, что именно конфликт с Аленой Рапунцель перечеркнул его возможную победу в конкурсе «человек года».
Если бы не эта ситуация, то по его мнению он был бы явным фаворитом у зрителей🌚.
А вы будете поддерживать Илью в конкурсе?🌝
«Что я тебе сделала Василис? Я тебя очень сильно люблю», — Мама Оля очень обеспокоена поведением своей дочки Василисы и ее папы. Участницу не устраивает, что из неё сделали «плохого полицейского».😒
Вот если малышка начнёт обижаться и на папу — другое дело.😌
Как вы считаете, претензии Оли @olyarapunzel к Диме @dmitry_dmitrenko обоснованы?
Яббаров решил женился во второй раз 🤔
Илья @yabbarov_official исправляет косяк за испорченную свадьбу перед Настей @nastena_gold_official_.
Он вновь подготовил церемонию бракосочетания, чтобы ещё раз услышать заветное «да» от своей любимой девушки и на этот раз запомнить его.😅
Настя вновь нарядилась в платье принцессы и прошла под руку со своим возлюбленным через свадебную арку @ideapro_msk ✨
Как вы считаете, это был искренний поступок или Илья для конкурса старается?