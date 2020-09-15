Свежие новости от журнала Дом-2 на 15 сентября 2020 года.

«Садись хоть на бутылку».

Не знаем в каком момент настал этот кромешный ад в отношениях Паршиной @milanarom и Уманского @nikita.umansky. Но от того, что мы слышим, наши волосы встают дыбом.

Может ли мужчина поступать так с некогда любимой женщиной? Может ли женщина разговаривать так с отцом своего будущего ребёнка?

Кто виноват и что с этим делать? Посоветуйте!



Тата, мы скучали!

Ситуация: новоиспеченный муж не ночевал дома. Молодая, беременная супруга — в слезах. Бывшая жена — не может скрыть счастливую улыбку.

Как думаете, Валеру @blumenkranz89 снова понесло? Будет ли терпеть Аня @anna_blumenkranz_official_ то, что муж не ночует дома?



В бойцовском клубе Клавы Безверховой @klavabezverkhova снова жаришка🔥

На этот раз досталось Моргенштерну @max_morgen_.

Как думаете, Макс сможет построить отношения с кем-нибудь, пока на проекте есть Клава или даже пробовать бесполезно?😅