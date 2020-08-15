Свежие новости от журнала Дом-2 на 15 августа 2020 года.

У Насти Паршиной сдают нервы🤯

Вчерашний приход мамы Никиты @nikita.umansky на проект, очень сильно выбил Настю @milanarom из равновесия. Девушка срывается на ребят, устраивает истерики, плачет.

Мама Никиты, Светлана Николаевна, не понимает в чем дело🌚🤷‍♀️.

Может быть кто-нибудь кроме участницы намекнёт уже её будущей свекрови, что родственников нужно любить на расстоянии? 😏



Вот это новости!

Алёна Рапунцель, которая совсем недавно покинула проект, пробует себя в роли ведущей.😍

Мы конечно рады за Алёну, но не можем опустить интересный факт: нам рассказали, что на том же канале работает и бывший Алёны — Роман Макеев.

Совпадение? 😏



Этим коротким видео мы хотели напомнить вам, что на проекте появилась новая, сногсшибательная участница Владлена, которая все еще свободна. Ну и похвастаться новой плиткой Laparet из магазина Тессер @tesser.ru которая украсила ванные комнаты и кухни на проекте.😍

Нравится ли вам Владлена? Кто из холостых парней подойдёт ей на ваш взгляд?



Начнем день с приятных новостей👏🏼

Даня Сахнов @sdaniil0708 собирается сделать предложение своей возлюбленной Тане Строковой @strokova_055!

Только посмотрите, как Даня волнуется, ведь он впервые решился на такой важный шаг!

Видимо время пришло🥰

Очень рады за ребят! 😍

Как думаете, Таня сильно удивилась? Вы ожидали, что Даня так поступит?