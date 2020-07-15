Свежие новости от журнала Дом-2 на 15 июля 2020 года.

Саленко @zaxarsalenko и Шафеева @yanawow готовятся к свадьбе 👰🤵

Ребята уже даже танец репетируют 😂

Постановка необычная ☝️Направление танца — народные с элиментами современной хореографии.



Диалог между мужем и любовником Юлии Иванченко 😂

На случай важных переговоров! Сохраняем и берём на заметку крылатые фразочки Юрия 🤣

1️⃣«Ну чё ты, малой?»

2️⃣«Ну ты выглядишь, как трипуха»

3️⃣«Пика у тебя в заднем проходе»

4️⃣«Давай говорить на чистую»⠀

5️⃣«Отношения порождают отношения» ⠀

Какая фраза вам понравилась больше? 🤣🤦‍♀️



Младшей дочке Оле Рапунцель @olyarapunzel и Диме Дмитренко @dmitry_dmitrenko исполнился 1 месяц 🥰

«Мы отметили 1 месяц нашей доченьки, — делится Оля с @dom2magazine. — Праздновали мы дома всей семьей. Заказали шарики, тортик, нарядили Василису и младшенькую. Расцеловали малышку во все места, подарили ей свою любовь и прекрасный праздник. Пусть хоть она ещё и не понимает,что мы её так поздравили, но зато останутся видео и фото на память. Ведь она потом подрастёт и увидит, как её родители поздравили. Василиска любит пересматривать все фото и видео на телефоне со всех праздников. Хотим до года каждый месяц отмечать. Потом уже каждый год, как делают это все».

От всей редакции поздравляем ребят с таким радостным событием.

Растите здоровыми и крепкими 🥳



Извините, а у вас номера Филиппа Киркорова @fkirkorov случайно нет?😅

Богданова @kate_bogdanova0792 очень хочет пригласить его на свадьбу, в качестве артиста. А также других звёзд шоу-бизнеса. 😂 Но для этого надо 10.000.000₽

Как думаете, согласится ли Киркоров выступать на свадьбе у Должанских по бартеру? 😑🌚