Свежие новости от журнала Дом-2 на 15 июля 2020 года.
Саленко @zaxarsalenko и Шафеева @yanawow готовятся к свадьбе 👰🤵
Ребята уже даже танец репетируют 😂
Постановка необычная ☝️Направление танца — народные с элиментами современной хореографии.
Диалог между мужем и любовником Юлии Иванченко 😂
На случай важных переговоров! Сохраняем и берём на заметку крылатые фразочки Юрия 🤣
1️⃣«Ну чё ты, малой?»
2️⃣«Ну ты выглядишь, как трипуха»
3️⃣«Пика у тебя в заднем проходе»
4️⃣«Давай говорить на чистую»⠀
5️⃣«Отношения порождают отношения» ⠀
Какая фраза вам понравилась больше? 🤣🤦♀️
Младшей дочке Оле Рапунцель @olyarapunzel и Диме Дмитренко @dmitry_dmitrenko исполнился 1 месяц 🥰
«Мы отметили 1 месяц нашей доченьки, — делится Оля с @dom2magazine. — Праздновали мы дома всей семьей. Заказали шарики, тортик, нарядили Василису и младшенькую. Расцеловали малышку во все места, подарили ей свою любовь и прекрасный праздник. Пусть хоть она ещё и не понимает,что мы её так поздравили, но зато останутся видео и фото на память. Ведь она потом подрастёт и увидит, как её родители поздравили. Василиска любит пересматривать все фото и видео на телефоне со всех праздников. Хотим до года каждый месяц отмечать. Потом уже каждый год, как делают это все».
От всей редакции поздравляем ребят с таким радостным событием.
Растите здоровыми и крепкими 🥳
Извините, а у вас номера Филиппа Киркорова @fkirkorov случайно нет?😅
Богданова @kate_bogdanova0792 очень хочет пригласить его на свадьбу, в качестве артиста. А также других звёзд шоу-бизнеса. 😂 Но для этого надо 10.000.000₽
Как думаете, согласится ли Киркоров выступать на свадьбе у Должанских по бартеру? 😑🌚