Свежие новости от журнала Дом-2 на 14 октября 2020 года.

Раскатал и размазал 👊🏽

Родственники решили все же не поддерживать Илью Яббарова в конкурсе «ЧГ».

Дима Дмитриенко привёл большое количество аргументов почему Илья не является для него «Человеком года».

А вы согласны с Димой? Или Илья не меньше других достоин победы?



Выиграешь или проиграешь, все равно будем волшебничать😑

Марсиага и Моргенштерн оказались соперниками на конкурсе «человек года».

И таким спором девушка решила добавить перчинку в их соревнование.

Как вы считаете, Моргенштерна @max_morgen_ будоражит такое поведение Марсиаги @marsiaga_?



Милена устала молчать и выдала всю правду об отношениях с Лешей Безусом ⚡️

В истерике Милена рассказала о том, что Безус требует с неё 1.000.000 рублей за то, чтобы он ушёл с ней с проекта.

В противном случае Леша грозится слить в сеть их интимное видео. И именно поэтому Милене пришлось оправдывать его перед всеми за те самые 100.000, которые она ему дала за приход на проект.

Также Безус рассказал всем секрет Милены. Оказывается когда она ушла с проекта, она пыталась забыть Лешу и нашла себе другого парня, после чего честно призналась в этом Безусу. Лёша обещал, что это останется в секрете.

Как вам такие подробности отношений Милены и Безуса?