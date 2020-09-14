Свежие новости от журнала Дом-2 на 14 сентября 2020 года.

Паша Бабич уехал без Скалон на выходной, а вернулся не один.

Такого Катя @skalon_ не ожидала! Оказывается, Паша @pavelbabich8 летал домой к Кате и привёз ее любимую собаку Еву. Катя счастлива, Паша рыцарь, мама в восторге от выбора дочери.

Как думаете, Скалон и Бабич могут стать крепкой парой?



«Тогда я молилась всем богам, лишь бы мой ребёнок был жив и здоров», — призналась в своём блоге Саша Черно @sasha_cherno93_official.

Немногие знали, но после рождения Стефан попал в реанимацию из-за приступа гипогликемии.

«Я больше всех орала, что это все фигня, когда врачи что-то говорят. И сама же за это поплатилась. 4 дня мой сын пробыл в реанимации. Когда я видела его под капельницами, я бросалась в ноги врачам, билась в конвульсиях и медленно умирала.

В тот момент я увидела своего мужа с совершенно другой стороны. Он понимал, что просто обязан был быть сильным», — делится Саша подробностями тех страшных дней.

Саша рассказывает и лично рекомендует обязательно готовиться к беременности.

Давайте поддержим Сашу и пожелаем ей, чтобы малыш всегда был здоров и больше не пугал маму и папу🥺



Вы за кого в этом неравном бою за сердце Моргенштерна?

За Марсиагу @marsiaga_ или за Клаву Безверхова @klavabezverkhova?