Свежие новости от журнала Дом-2 на 13 августа 2020 года.
Стецевят снова в слезах🥺!
Только мы обрадовались тому, что Настя @steseviatka открыла сердце и решилась на отношения с Виталиком Еворовским, как всплыли интересные подробности про тайную подругу Виталика и еще нескольких мужчин телепроекта😏.
Вроде как, девушка успела пожить с Виталиком и Владом Ивановым, переспать с каждым и даже сходить на свидание с Никитой Уманским.
Как считаете, Настя действительно оставила в прошлом все эти подробности или она просто не хочет слышать правду?👇🏽
Свадьба — дело такое💆🏻♂️
Беременность, гормоны, эмоции зашкаливают…
Короче, Анечка, @anna_levchenko_official_ крепись. Валера, @blumenkranz89 держись!😄✊🏻