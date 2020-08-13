Свежие новости от журнала Дом-2 на 13 августа 2020 года.

Стецевят снова в слезах🥺!

Только мы обрадовались тому, что Настя @steseviatka открыла сердце и решилась на отношения с Виталиком Еворовским, как всплыли интересные подробности про тайную подругу Виталика и еще нескольких мужчин телепроекта😏.

Вроде как, девушка успела пожить с Виталиком и Владом Ивановым, переспать с каждым и даже сходить на свидание с Никитой Уманским.

Как считаете, Настя действительно оставила в прошлом все эти подробности или она просто не хочет слышать правду?👇🏽



Свадьба — дело такое💆🏻‍♂️

Беременность, гормоны, эмоции зашкаливают…

Короче, Анечка, @anna_levchenko_official_ крепись. Валера, @blumenkranz89 держись!😄✊🏻