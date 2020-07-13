Свежие новости от журнала Дом-2 на 13 июля 2020 года.
Шафеева: «У меня такое хорошее настроеницеее….»🤪
Фраза за минуту до скандала 🤦♀️
Саленко @zaxarsalenko в очередной раз решил поехать отдохнуть с друзьями, но вот только Яна против 👎 Потому что Захар ездит в такие места, где обитают девушки с низкой социальной ответственностью…..
Как думаете, кто в этом конфликте прав, а кто виноват? 🤨
Твоё выражение лица, когда любовница требует алименты в размере 150 тыс рублей 🤣
Оцените эмоции Венца от 0 до 10
Яббаров хочет дом, как у Сергея Пенкина 😂
Чтобы было дОрого, богАто. И чтобы соседи из далека видели, кто в доме хозяин 😂
Как вам идея Ильи @yabbarov_official?
Вам не кажется, что это мания величия 🤣