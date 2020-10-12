Свежие новости от журнала Дом-2 на 12 октября 2020 года.
Начинаем день с приятностей 😍
Каждый месяц в семье Дмитренко отмечается праздник — день рождения их очаровательной дочки Василисы 🥳
Как вам сюрприз Оли и Димы для их дочки? ☺️
«Безматеринщица, одиночка».⚡️
Мы не берёмся судить кто прав, а кто виноват в этом конфликте, но называть девушку, которая выросла без матери «безматеринщицей» — это слишком.😬
Как вы считает?
Чего только не сделаешь, чтобы покорить сердце Макса Моргенштерна, да, Марсиага?😅
Пока Захарова и Мадан машут кулаками на шоу ББ, Марсиага просто кайфует с ним и катается на @ecodrift.
Нравится ли вам Максим? Кто подходит ему больше: Захарова, Марсиага, Мадан, Безверхова….(список можно продолжать долго).👇🏽