Свежие новости от журнала Дом-2 на 12 октября 2020 года.

Начинаем день с приятностей 😍

Каждый месяц в семье Дмитренко отмечается праздник — день рождения их очаровательной дочки Василисы 🥳

Как вам сюрприз Оли и Димы для их дочки? ☺️



«Безматеринщица, одиночка».⚡️

Мы не берёмся судить кто прав, а кто виноват в этом конфликте, но называть девушку, которая выросла без матери «безматеринщицей» — это слишком.😬

Как вы считает?



Чего только не сделаешь, чтобы покорить сердце Макса Моргенштерна, да, Марсиага?😅

Пока Захарова и Мадан машут кулаками на шоу ББ, Марсиага просто кайфует с ним и катается на @ecodrift.

Нравится ли вам Максим? Кто подходит ему больше: Захарова, Марсиага, Мадан, Безверхова….(список можно продолжать долго).👇🏽