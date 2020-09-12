Свежие новости от журнала Дом-2 на 12 сентября 2020 года.
Есть ли жизнь после Алёны Рапунцель?
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«Я оставила ДОМ в прошлом и Максима вместе с ним, сохраняя лишь хорошие воспоминания в памяти», — говорит Алёна в своём блоге. Похоже, девушку вновь завалили письмами про Максима и его любовную любовь🤦♀️
А что Максим? А Максим у нас заслужил титул «Главный Влюбляшка проекта» (Каплий, Рапунцель, Скалон, Бондарь, Шафеева…. ну вы поняли).
Может Максу @max_romanov45 всё ровно, кого любить? Примите парня хоть кто-нибудь😆
Действие волшебных напитков кончились, жаркие танцы и поцелую тоже, Лейла пытается,
Серёжа не даётся.
Парень напрямую говорит, что отношения с Лейлой @leyla_lee666 не рассматривает, но, похоже, её это не смущает. Сама пришла, сама надумала, сама расстроилась.🌚
Может, Лейле уже пора достоинство включить? И отстать от Серёги @sergey.zakharyash? (Вопрос риторический).😅