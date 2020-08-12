Свежие новости от журнала Дом-2 на 12 августа 2020 года.
Семья Дмитриенко наконец-то вернулась на проект!🤩
Кажется, Василиса скучала больше всех 😁
Ребята очень тепло встретили Олю @olyarapunzel и Диму @dmitry_dmitrenko и поздравили их с возвращением!
Мы тоже рады видеть их ДОМА!☺️🙏
А вы рады?🥰
Love is….когда ты:
✔️не оплатил приват в стрип-клубе
✔️обвинил свою девушку в испорченной репутации
✔️ушёл с проекта
✔️сменил гнев на милость и согласился все таки поговорить с ней.
«Сейчас я просто даю Яне время подумать и решить, чего она хочет. Я её также люблю и приму любой выбор», — рассказывает Саленко @zaxarsalenko .
Как думаете, Захар всё-таки вернётся на проект🙄?