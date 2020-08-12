Свежие новости от журнала Дом-2 на 12 августа 2020 года.

Семья Дмитриенко наконец-то вернулась на проект!🤩

Кажется, Василиса скучала больше всех 😁

Ребята очень тепло встретили Олю @olyarapunzel и Диму @dmitry_dmitrenko и поздравили их с возвращением!

Мы тоже рады видеть их ДОМА!☺️🙏

А вы рады?🥰



Love is….когда ты:

✔️не оплатил приват в стрип-клубе

✔️обвинил свою девушку в испорченной репутации

✔️ушёл с проекта

✔️сменил гнев на милость и согласился все таки поговорить с ней.

«Сейчас я просто даю Яне время подумать и решить, чего она хочет. Я её также люблю и приму любой выбор», — рассказывает Саленко @zaxarsalenko .

Как думаете, Захар всё-таки вернётся на проект🙄?