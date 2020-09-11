Свежие новости от журнала Дом-2 на 11 сентября 2020 года.
Угадаете тройку номинантов?😉
Имена тех, кто в шаге от ухода узнаёте в эфире ССЛ в час ночи!
Вот так выглядит публичная порка неверного мужчины😅
Таинственный незнакомец, с которым кокетничала Яна Шафеева @yanawow на свадьбе Блюменкранцев — оказался будущим мужем известной певицы Азизы, бизнесменом Давидом Григоряном 🤯
Но его это, скорее всего, не смущало, когда он писал Яне романтические сообщения после праздника. За что и поплатился😂
Как думаете, почему Яна нравится таким разным, но всегда несерьезным мужчинам?