Свежие новости от журнала Дом-2 на 11 сентября 2020 года.

Угадаете тройку номинантов?😉

Имена тех, кто в шаге от ухода узнаёте в эфире ССЛ в час ночи!



Вот так выглядит публичная порка неверного мужчины😅

Таинственный незнакомец, с которым кокетничала Яна Шафеева @yanawow на свадьбе Блюменкранцев — оказался будущим мужем известной певицы Азизы, бизнесменом Давидом Григоряном 🤯

Но его это, скорее всего, не смущало, когда он писал Яне романтические сообщения после праздника. За что и поплатился😂

Как думаете, почему Яна нравится таким разным, но всегда несерьезным мужчинам?