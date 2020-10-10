Свежие новости от журнала Дом-2 на 10 октября 2020 года.

Илья Яббаров хочет, чтобы в этом году именно телезрители выбрали победителя в конкурсе «человек года».

По всей видимости, Яббаров уверен в том, что он станет народным избранником. 😉

А вы бы проголосовали за Илью @yabbarov_official?



Лучший способ выйти из депрессии — улететь на отдых за чужой счёт. 😳

Так решил Безус, взяв у Милены деньги. Леша поставил девушке условие, что если в ее поведении будет что-то «криво» — он поедет отдыхать за ее счёт, чтобы отвлечься и не впадать в депрессию.

Как вам такие меры воспитания от Леши Безуса? Есть ли будущее у такой пары?🌚



И все-таки драка произошла 😬

Яна Захарова и Аня Мадан выяснили отношения на кулаках.

Ане досталось и от Алёны Рапунцель, которой Мадан предложила закрыть рот.

Как вы считаете, что делят девушки?🌚