Свежие новости от журнала Дом-2 на 10 сентября 2020 года.

Полоса невероятного везения наступила в жизни у Захара Саленко. Почти каждый день бывший участник выигрывает в лотерею по 120.000₽.🤑

Контактами молодой человек с удовольствием делится с аудиторией! Это всё потому, что Захар знает, у кого гадания заказывать (чтобы правильные номера в лото ставить — логичная цепочка).🌚

Правда после такой рекламы у экс-участника, наш директ заваливают сообщениями «отдала последние деньги, кажется это развод».

Но мы не берёмся судить. Просто спрашиваем у вас: ведётесь ли вы на такую рекламу?



«По приезде в Москву Ромашов сразу встретится с Белой поволшебничать», — такая информация прилетела к нам сегодня от Яны Захаровой на шоу ББ.

Напомним, вчера у Жени @john_tomsky и Кристины Бухынбалтэ @buhinbalta0894 выдался очень страстный романтический вечер, а сегодня всплывает такая информация. Похоже, идеальный вариант для парня — это волшебство с Белой и романтик с Кристиной😉

Как вы считаете, Юля просто ревнует Женю и распускает слухи, или Женя действительно никак не может забыть их фееричное волшебство?🌝



«На протяжении шести лет меня насиловал и принуждал взрослый мужик»

Алья Адхам @alicelise рассказала, что В 14 лет ее выдали замуж за человека, который был старше ее на 20 лет.

«Мне после этого очень трудно доверять мужчинам и Витя первый мужчина, которому я открылась за долгое время», — делится девушка.

Психологи на шоу @borodinavsbuzova предложили Алье проработать эту ситуацию. Будем держать за неё кулачки и надеемся, что всё получится!

Как считаете, Алья справиться? Получится ли у неё построить отношения с Витей?