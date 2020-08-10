Свежие новости от журнала Дом-2 на 10 августа 2020 года.

Валера Зубов «налаживает отношения» своими методами🥊

Напомним, Валера с Иванной постоянно ругаются, задевают и обзывают друг друга, но до такого дошло впервые!😱

Кто-то скажет, что Иванна его спровоцировала, а вы как считаете, допустимо вообще такое? Или на женщину настоящий мужчина никогда руку не поднимет?



«Я уйду прямо сейчас, только ты не портишь мне репутацию🤬»,- говорит Саленко Шафеевой.

Нам же не послышалось, Захар @zaxarsalenko?😏

Участник утверждал, что новость о том, что в поездке его забрали в РОВД за неуплату налогов — это «утка» и Яна @yanawow может это подтвердить. Тогда о каких «договоренностях», которые должны были спасти репутацию идёт речь? И за какие поступки должен отвечать Захар по мнению Яны?

Что скрывает Саленко и чего так стыдится? Как думаете?



Нам кажется, или из этого видео можно сделать вывод, что Алена Рапунцель @alenatoffi_official охладела к Максу @max_romanov45 ещё до расставания, когда они были на проекте?

Вроде ребята остались одни (и даже Татьяна Владимировна оставила их тет-а-тет🌚), а волшебства так и не случилось….☹️

Как считаете вы?