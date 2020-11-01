Свежие новости от журнала Дом-2 на 1 ноября 2020 года.
«Ты стала два раза мамой, я стал два раза мамой»😅
Так мило Семья Дмиртенко мечтает о победе в конкурсе «человек года» 🤩
66% зрителей поддержали Рапунцель и она этим очень довольна. ☺️
А вы голосовали за Оленьку?
Это конец? 😢⚡️
К Паше Бабичу воообще нет вопросов. Катя выпила — Катя накосячила. 🙌🏽
Но, если ты не целуешься с девушкой, которая приняла 🍷 и не можешь находиться в компании таких людей, зачем говорить, что ты собирался жениться на Кате Скалон @skalon_ ?😣
Как вы думаете, Бабич @pavelbabich8 правда намеревался жениться или он просто давит на чувство вины?
Саша Спилберг @sashaspilberg вновь помогает ребятам решать их проблемы на главной телестройке страны ☺️
А вам нравится Саша в роли ведущей? 😼