Свежие новости от журнала Дом-2 на 1 ноября 2020 года.

«Ты стала два раза мамой, я стал два раза мамой»😅

Так мило Семья Дмиртенко мечтает о победе в конкурсе «человек года» 🤩

66% зрителей поддержали Рапунцель и она этим очень довольна. ☺️

А вы голосовали за Оленьку?



Это конец? 😢⚡️

К Паше Бабичу воообще нет вопросов. Катя выпила — Катя накосячила. 🙌🏽

Но, если ты не целуешься с девушкой, которая приняла 🍷 и не можешь находиться в компании таких людей, зачем говорить, что ты собирался жениться на Кате Скалон @skalon_ ?😣

Как вы думаете, Бабич @pavelbabich8 правда намеревался жениться или он просто давит на чувство вины?



Саша Спилберг @sashaspilberg вновь помогает ребятам решать их проблемы на главной телестройке страны ☺️

А вам нравится Саша в роли ведущей? 😼