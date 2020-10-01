Свежие новости от журнала Дом-2 на 1 октября 2020 года.

И с Рапунцель на дне рождении у Уманского целовался, и с новенькой Настей тоже целовался, и Ульяне сердечко разбил, и Бондарь с Шафеевой бесит!

Ну Максимка, ну Колесников @max_romanov45 , успел ты оставить свой след в душе каждой девушки🤣

Как вы относитесь к Колесникову?👇🏽



«Ничью сторону занимать не хочу, все хороши. Только одно не могу никогда понять, когда поднимают руку на женщину и когда не видят своего ребёнка, — Ксения Бородина о конфликте Яббарова и Рапунцель.

Телеведущая потрясена ситуацией с родителями маленького Богдана.

«Какие бы отмазки мужики не лепили, новая семья, время, деньги, работа и так далее, ребёнок — есть ребёнок.

Девочки, не бегайте за мужиками, не выпрашивайте алименты. И если есть помощь, пошла и сама заработала, чем так унижаться. Не стоят эти 10.000 таких нервов. Лучше думать о себе, найти работу, добиться целей», — высказала свою позицию Бородина @borodylia.

Согласны с Ксенией?



Драка Яббарова и Рапунцель. Часть 1.⠀

Сегодня и завтра в эфире @borodinavsbuzova весь треш, о котором рассказывали участники. ⚡️

Илья ударил Алену по лицу и если бы его не остановили участники, страшно представить, чем бы это могло закончиться.🤯

Что скажете, на чьей вы стороне?



Оленька устала от этого негатива.

И ведь правда, когда человек счастлив, он даже не скандалит. Сидит себе на кровати и обсуждает с мужем, что Яббаров перестрелял бы всех, была бы его воля 🥰