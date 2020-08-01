Свежие новости от журнала Дом-2 на 1 августа 2020 года.

Пока все сладко спят Моргенштерн @max_morgen_, Бондарь @tralyalya45 и Марсиага @marsiaga_ отлично отжигают в ночном клубе 😬🔥

Как думаете, что сделает Клава с Максом после увиденного? 😈

Пишите свои варианты в комментариях под этим постом 👇



Aaaa…..

Вот что произошло между Колесниковым @max_romanov45 и Рапунцель @alenatoffi_official 🍷🔥 😑

Макс рассказал пацанам из-за чего разгорелся весь сыр-бор в отпуске🔥

Вы тоже считаете, что девушка, которая в отношениях не должна смотреть на других мужчин? 🙄