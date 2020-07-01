Свежие новости от журнала Дом-2 на 1 июля 2020 года.

Запоминаем! Хотя нет, лучше записываем! ✍️

Если до 30 августа Колесников @max_romanov45 не делает предложение Рапунцель @alenatoffi_official! То утром, 1 сентября, его вещи окажутся за дверью☝️ ⠀

Внимание вопрос! ⠀

В каком месяце и какого числа Макс сделает предложение руки и сердца Алёне? 😁



Саленко @zaxarsalenko подарил Шафеевой @yanawow собаку 🐶 ⠀

Вчера Шафеевой исполнилось 25 лет. И в честь дня рождения молодой человек подарил любимой собаку 🐕 Что кстати, повлияло на примирение ❤️ ⠀

Яна нам напоминает Печкина из «Простоквашино» 😅

Помните его слова: «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну». ⠀

Рады, что Яна и Захар снова вместе? 😌