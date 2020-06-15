В Общероссийском народном фронте опровергли сообщения СМИ о том, что гигантская надпись «Россия» на плотине Саяно-Шушенской ГЭС была смыта дождями. Активисты ОНФ прислали «Известиям» фотографии, на которых видно, что надпись на месте и не пострадала.

Информация о том, что изображение в честь Дня России, над которым неделю трудились 15 граффити-художников, потратив 9 тыс. литров краски, частично смыло в Енисей, появилась в социальных сетях и сибирских СМИ.

По словам заместителя руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Ирины Плещевой, потеки краски появились на плотине, так как в момент создания надписи в регионе шли дожди.

«Я хочу напомнить, что, когда ребята приехали рисовать, а это было 8 и 9 июня, в Хакасии были проливные дожди. Это был просто титанический труд. К ночи, когда уже ребята покрыли последним слоем краски, неожиданно начался дождь. Первая буква, так как краска еще не схватилась — она должна была хотя бы час постоять, — чуть-чуть поплыла. Ребята все утро убили на то, чтобы отмыть потекший кусочек краски. На сегодняшний момент вся надпись на месте, она прекрасно смотрится, радует туристов и местных жителей».

Надпись «Россия» высотой 52 м и длиной 570 м появилась на плотине Саяно-Шушенской ГЭС к празднику 12 июня. В компании Русгидро заявили, что это самая большая в мире надпись с названием страны и самая большая в нашей стране надпись на техническом сооружении.