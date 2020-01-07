Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.

Уточняется, что 4 января примерно в 16:00 молодой человек в своей квартире изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу гимназии 2006 года рождения, которая была у него в гостях.

В региональном СК информацию порталу не подтвердили.

По данным издания, в труппе НОВАТа подозреваемый выступает с 2019 года, где задействован в нескольких постановках.

17 декабря следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки.