Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с Тихоокеанского побережья США, который начнет выступать с сезона-2021/22, в четверг во время онлайн-презентации объявил свое название, логотип и цвета. 32-м клубом НХЛ будет «Сиэтл Кракен».

Форма команды будет состоять из следующих цветов: темно-синего морского, ледяного синего, пепельно-синего, лазурного и красного, информирует пресс-служба лиги.

Логотип станет отсылкой к команде «Сиэтл Метрополитанс», который выступал в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стал первой командой из США, выигравшей Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ — в 1917 году, когда в финале «Сиэтл» переиграл «Монреаль Канадиенс».

«Сиэтл — город с богатой морской историей, — заявил генеральный менеджер Рон Фрэнсис. — Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, скрывающееся за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Мы будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки всякий раз, когда выходят на лед. Мне все очень нравится».

A legend from the deep awakens. Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

По словам Фрэнсиса, за 18 месяцев менеджмент «Сиэтла» провел большую исследовательскую работу, рассмотрев около 1200 названий и получив 215 тысяч мнений болельщиков.

«Они слушали болельщиков, — сказал Фрэнсис. — Они читали форумы. Устраивали голосования. Организовывали мероприятия. Они работали внутри команды, с нашими лидерами, НХЛ, местными артистами, известными экспертами, историками и всеми остальными, кто имел отношение к названию и логотипу. В конце концов, «Кракен» стал самым лучшим выбором».

Хозяевами нового клуба стала группа частных инвесторов из Сиэтла, которую возглавляют Дэвид Бондерман и голливудский продюсер Джерри Брукхаймер. Он будет играть на Seattle Center Arena вместимостью 17 400 человек. Это бывшая KeyArena, которая была открыта в 1962 году и являлась домашней для команды НБА «Сиэтл Суперсоникс». Стадион реконструирован за 700 млн долларов.

Появление клуба из Сиэтла должно уравновесить состав Западной конференции. Сейчас в Тихоокеанском дивизионе играет восемь команд, а Центральном — семь. Кроме того, лигу заинтересовало и соперничество двух городов, находящихся недалеко друг от друга — Ванкувера и Сиэтла.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в НХЛ вступил клуб «Вегас Голден Найтс», который уже в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.