Несколько дней назад новорожденная дочь Дмитрия и Ольги Рапунцель отметила месячный мини-юбилей, и родители постарались достойно отметить данное событие, заказав торт и украсив квартиру. А спустя пару дней Ольга поделилась новостями из жизни своей малышки и своей собственной. Стало известно, что за этот месяц на грудном вскармливании ребенок набрал вдвое больше нормы: вместо среднестатистических 600 граммов целых 1200. В росте же малышка прибавила уже 7 сантиметров.



Ольга рассказала, что дочь совершенно не отлипает от нее, что ее крайне умиляет и радует. А ее улыбка превращает счастливую мать в добрейшего человека на свете. Оля с удовольствием спит вместе с дочерью, наслаждаясь неразделимой близостью со своим малышом.



На провокационный вопрос о том, кого из дочерей она любит больше, Ольга ответила, что не понимает, как можно любить одного из своих детей больше, чем другого. Молодая мама сказала, что полностью отдает себя обеим дочерям, а если у нее появится третий ребенок, то и он сполна получит ее материнскую любовь.