В Индии новорожденная девочка заплакала в тот момент, когда ее хоронили, посчитав умершей, сообщает портал Times of India. Все произошло в штате Раджастан. Принимавшая роды медсестра посчитала ребенка мертвым и отдала матери для дальнейшего погребения.

Отец ребенка и другой родственник копали яму, когда услышали плач ребенка. Отец вызвал скорую помощь, но та прибыла лишь через полтора часа. За это время ребенок умер.

После этого родители обвинили сотрудников роддома в халатности. Но те ответили, что, мол, родители сами забрали ребенка без официальной констатации смерти. Начато расследование, в село, где все это произошло, прибыла комиссия. Медики отмечают, что ребенок мог быть недоношенным, и поэтому у него задерживался плач.