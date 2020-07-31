Сегодня Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями. Малыш появился на свет на 42-й неделе беременности посредством кесарева сечения. Иосиф был рядом с супругой на протяжении всех родов и первый взял на руки долгожданного наследника.



В своём микроблоге Иосиф поделился невероятной радостью. Молодой отец поблагодарил всех за поздравления, и сказал, что подобного эмоционального всплеска в его жизни никогда не было. В начале беременности Александры Иосиф был категорически против совместных родов, но постепенно его мнение поменялось. Сейчас он не только не жалеет о том, что был рядом с Сашей, но и всем советует пережить подобное. По словам Иосифа, это очень сближает и помогает будущей маме справиться со стрессом.



Также Оганесян рассказал, что не всё было гладко, они не знали, чего ожидать, что делать, как себя вести. Несколько раз он хотел упасть в обморок, но всё обошлось. Но Саше было тяжелее, поэтому он обнимал её и старался перенять стресс на себя.