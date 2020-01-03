СПОРТ

Новогодний маскарад: в Азербайджане устроили горнолыжное шоу

20:28 03/01/2020

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Открытие сезона. В Азербайджане в зимнем курортном центре «Шахдаг» состоялось увлекательное шоу с участием горнолыжников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.

Пират, граф Дракула, Спанч Боб и другие устроили спортивное шоу. Задача участников – спуститься с 30-метрового горного склона и попытаться преодолеть семиметровый бассейн с ледяной водой.

«Нам морозы не страшны! Да здравствует спорт, такой разный и такой прекрасный», – поделился настроением участник шоу Эльвин Гусейнли.

Не промокнуть насквозь удалось всего троим спортсменам. Все они получили максимальное количество баллов от жюри. Чтобы назвать единственного победителя, понадобилась оценка техники исполнения попытки.

«Я впервые участвую в таком спортивном соревновании. Адреналина получил по максимуму. Вдобавок выиграл, и мне за первое место подарили новую лыжную экипировку», – рассказал победитель шоу Джейхун Габибов.

Этими соревнованиями азербайджанские горнолыжники открыли сезон 2020 года. Теперь старты станут регулярными. В январе организаторы готовят еще один сюрприз для любителей экстрима.





Хаяла Юсибзаде