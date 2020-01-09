Второе место по просмотрам заняли обе части «Новогодней ночи на Первом», самым популярным фильмом стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию».

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Mediascope.

Что касается всего 2019 года, то в тройку лидеров вошёл Военный парад 9 мая, лучшим ток-шоу стало «Пусть говорят», музыкальной программой — «Голос. Дети».

Как ранее писал NEWS.ru, Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») вновь скрыли счётчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина на видеохостинге YouTube. Это происходит уже второй год подряд.

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