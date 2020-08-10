Анастасия Стецевят призналась, что очень устала от конфликтов и постоянных ссор на телепроекте. В последнее время она ругается со всеми. Несмотря на свою яркую внешность и харизматичный характер, она так и не может найти своего мужчину для отношений. Недавно Настя озвучила сумму своих гонораров, которую ей выплачивает проект, а сейчас она стала угрожать организаторам своим уходом с телешоу и возвращением в родной Киев.



В интернете появились данные о том, что организаторы намерены принять в участники жителей из Китая. Ощущается серьёзный намёк на Еворовского Виталия, которому девушка неоднократно признавалась в симпатии. Также многие другие бывшие участники, их знакомые и друзья попробуют свои силы на проекте, если у них будет такое желание.



Многие зрители уверены в том, что именно для Стецевят готовят нового участника. Из последних новостей проекта ещё известно, что на сейшельскую площадку вместе со своим другом прилетит Кристина Бухынбалтэ. Возможно, что на проект вернутся и другие бывшие участники.