Хотя на фото запечатлено действительно огромное существо.

На этой неделе в британских СМИ появились новые фотографии, на которых якобы запечатлено лох-несское чудовище. Однако все они вновь оказались фейком, пишет ScienceAlert.

Очередное фото Несси представил Стив Кэррингтон. В Facebook-группе, посвященной лох-несскому чудовищу, он опубликовал снимок и написал, что снял его в сентябре 2019 года. Тогда, по его словам, он отдыхал в Шотландии и посетил озеро Лох-Несс. Опубликовать эти фото раньше он не мог, так как у него не было времени. Сам Стив, судя по его профилю в группе, работает 3D-художником.

В интервью СМИ Стив говорил, что сам не верит в чудовище и, вероятно, любым наблюдениям можно найти логическое объяснение. «Думаю, я поймал в кадр что-то вроде сома», — заявил он.

На самом деле Стив оказался прав — это огромный сом. Вот только «поймали» его не в сентябре 2019 года, а гораздо раньше. Изображение огромной рыбы, принятой за лох-несское чудовище, впервые опубликовали рыболовы Бенджамин Грюндер, Кай Вебер и Маркус Брок в Twitter. В 2018 году они рыбачили на реке По, что находится на севере Италии. Там они выловили гигантского сома — весом 130 кг и 268 см в длину. Самое же интересное в этой рыбе то, что у каждой особи уникальный рисунок на теле, по которому ее можно идентифицировать. Пятна с фото рыбаков 2018 года и рисунок с изображения Стива Кэррингтона совпадают.

Angling Times @angling_times 01 марта 2018 г. 19:00:37 (UTC) Imagine having this 286lb monster on the end of your line! This incredible catfish was landed by Benjamin Gründer after a lengthy fight. #Monster #Catfish #Angling #Fishing 105

В материале также отмечается, что нельзя объяснять существование «чудовища» тем, что в водах Лох-Несса водятся огромные сомы, так как углубленное исследование ДНК не нашло в озере никаких следов сомообразных.