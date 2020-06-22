Согласно полученным данным, при сливе неочищенных отходов или утечки канализации, COVID-19 может оставаться в водоеме около трех недель.

Ученые с начала пандемии пытаются разгадать все особенности коронавируса. В частности, как он передается. На данный момент доподлинно известно, что передача происходит воздушно-капельным путем, а также есть некоторый риск заражения через поверхности.

Специалисты из Великобритании и Польши решили выяснить, как долго частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воде и сохранять способность к заражению. На данный момент ученые считают, что современные способы очистки сточных вод полностью уничтожают вирус. Но остается риск утечки или несанкционированного сброса отходов в водоем.

В таком случае, как установили эксперты, коронавирус может находиться в водоеме около трех недель – точный срок зависит от окружающих условий. В реке вирусу будет очень сложно достичь нужной для заражения концентрации, в озерах, прудах и других подобных водоемах риск заражения выше.

Как считают авторы исследования, наиболее высок риск для стран, где большинство больных сосредоточены на небольшой территории. Страны, обладающие богатыми водными ресурсами, в меньшей опасности. Также влияние оказывает и климат.

Что делать в таком случае? При обнаружении утечки или сброса отходов исключить доступ животных и людей к воде. Во время очистки вирус погибает, поэтому опасность существует только при нестандартных ситуациях.