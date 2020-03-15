Новое оборудование для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 будет введено в использование в лаборатории Противочумного центра в Москве. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

«Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность», — говорится в сообщении.

В центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. В ближайшие дни в лабораторию также поступит оборудование, необходимое для проведения ПЦР — современного метода лабораторной диагностики, который позволяет идентифицировать вирус с максимальной точностью.

Кроме того, в целях минимизации транспортных заторов и упрощения доставки биоматериала рядом с центром планируется разбить парковку для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций.

«На территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется», — отметили в штабе.

Ранее 15 марта в Подмосковье был зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида. До этого в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63. Три новых случая 15 марта зарегистрировали в Подмосковье и один — в Тюменской области.

Накануне было известно о 59 заболевших. В Москве болеют 33 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 64 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.