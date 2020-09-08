Отравление оппозиционера в России ставит под угрозу реализацию проекта «Северный поток-2». На европейском рынке газа при помощи яда группы «Новичок» устраняют конкурента и освобождают место для американского СПГ.

Вашингтон требует от европейских компаний не участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». «Новатэк» наращивает поставки СПГ в Европу и может попасть под американские санкции.

ПРОЕКТ ВЫГОДНЫЙ ГЕРМАНИИ, НО НЕ США

После успешной реализации проекта «Северный поток» Берлин и Москва договорились о строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по которому газ из России будет поставляться в Германию напрямую, в обход сопредельных государств. Правительство во главе с Ангелой Меркель поддержало проект строительства второго газопровода, который получил название «Северный поток-2». Совокупная пропускная способность двух газопроводов составляет 110 млрд куб. м/г, что позволяет обеспечить текущие и будущие потребности в газе Германии и соседних государств. Спрос на газ в Европе оценивается примерно в 500 млрд куб. м/г.

Такие объемы газа будут способствовать превращению Германии в крупнейший европейский хаб (распределительный центр), откуда газ будет поставляться в другие страны ЕС.

В проекте участвуют крупнейшие европейские энергетические компании — германские Uniper и Wintershall, французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Shell. Каждая компания на условиях долгосрочного финансирования обязалась вложить в проект 950 млн евро.

Значение «Северного потока-2» значительно возросло в связи с падением собственной добычи и выходом из ЕС Великобритании. Через эту страну в материковую Европу осуществляются поставки из Норвегии — второго крупнейшего экспортера газа в ЕС после России.

Однако «Северный поток-2» угрожает интересам американских производителей СПГ. До недавнего времени Европа для США рассматривалась как балансирующий рынок, куда может поставляться газ, который нецелесообразно экспортировать в другие регионы — прежде всего в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Однако из-за торговой войны, развязанной администрацией Трампа против Пекина, быстрорастущий и самый перспективный китайский рынок закрылся для американских производителей СПГ. В результате, Европа превратилась для США в основной рынок сбыта.

НЕНУЖНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ СПГ

Благодаря «сланцевой революции» США не только полностью обеспечили свои потребности в природном газе, но и стали экспортировать его в виде СПГ начиная с февраля 2016 года. Американские компании постоянно наращивали мощности по производству СПГ. В 2019 году на США пришлось более половины всех новых мощностей по производству СПГ в мире. США опередили Малайзию и стали третьим крупнейшим экспортером СПГ в мире, уступая первенство только Австралии и Катару.

По данным EIA (Управление энергетической информации США), в 2019 году экспорт американского СПГ составил в среднем 5 млрд куб. футов/сут., на 65% больше, чем годом ранее. В ноябре-декабре прошлого года США вышли на первое место по объему поставок газа в ЕС. В январе 2020 года экспорт американского СПГ достиг 8 млрд куб. футов/сут.

Однако рост предложения на фоне ограниченного спроса из-за теплой зимы и пандемии коронавируса привел к обвалу цен на природный газ в Европе во втором квартале этого года. 21 мая на хабе ТТF в Нидерландах газовые котировки упали до рекордно низкого уровня — менее $1/млн BTU ($37/тыс. куб. м). Более того, в конце июля европейские подземные хранилища газа были заполнены на 85% — невиданный уровень для этого времени года.

Цена на газ в Европе оказалась даже ниже, чем в США, поэтому европейские потребители стали отказываться от американского СПГ, несмотря на штрафы, предусмотренные условиями долгосрочных контрактов. По данным исследовательской компании Cedigaz, во втором квартале 2020 года европейские потребители отказались от 130 партий американского СПГ. В результате, экспорт СПГ из США обвалился с 8 млрд куб. футов/сут. в январе до 3,1 млрд куб. футов/сут. в июле. По сообщениям из разных источников, потребители — в основном в Европе — отказались от 45 и 30 партий американского СПГ, отгрузка которых была запланирована соответственно в августе и сентябре. В июне-августе средний показатель загрузка СПГ-заводов в США упал ниже 35%.

Несмотря на обвальное падение экспорта, в стране вводятся новые мощности по производству СПГ. До конца третьего квартала 2020 года номинальная мощность американских СПГ-заводов достигнет 8,9 млрд куб. футов/сут., а максимальная превысит 10 млрд куб. футов/сут.

Мощности по производству СПГ, на которые были потрачены десятки миллиардов долларов, могут оказаться невостребованными, если для американского газа не будет обеспечен рынок сбыта. В Вашингтоне считают, что таким рынком должна стать Европа, но сначала необходимо устранить конкурентов.

ПОЛИТИКА ШАНТАЖА И УГРОЗ

США устраняют своих конкурентов на рынке энергоносителей при помощи санкций, которые вводятся вопреки международному праву. Более того, под санкции могут попасть все, кто сотрудничает с конкурентами американцев.

Строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце прошлого года, но из-за угроз со стороны Вашингтона швейцарская компания AllSeas — подрядчик «Газпрома» по строительству морского участка газопровода — остановила работы и поспешно вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря. Недостроенными остались две нитки газопровода общей протяженностью около 160 км в районе датского острова Борнхольм. «Газпрому» и его европейским партнерам был нанесен существенный финансовый урон.

Для завершения строительства из дальневосточного порта Находка в Балтийское море был направлен «Академик Черский» — единственное оказавшееся в распоряжении «Газпрома» судно-трубоукладчик. Кроме «Академика Черского» с Дальнего Востока в район строительства прибыли два вспомогательных судна — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет». Во время перехода все три судна сопровождались боевыми кораблями ВМФ России.

В случае необходимости к этим судам может присоединиться трубоукладочная баржа «Фортуна», которая в отличие от «Академика Черского» не имеет системы динамического позиционирования, но получила разрешение от Копенгагена на проведение работ в исключительной экономической зоне Дании вокруг острова Борнхольм. «Газпром флот» официально не является владельцем этих судов, что лишает США повода для введения санкций.

Вашингтон усиливал давление на своих европейских союзников с целью заставить их отказаться от участия в российском проекте. При этом, американцы лицемерно утверждают, что «борются за энергетическую независимость Европы от тоталитарной России».

Американские официальные лица, среди которых госсекретарь США Майк Помпео, бывший американский посол в Германии Ричард Гренелласе, сенаторы и конгрессмены, открыто угрожают и шантажируют европейцев.

«Я предупреждаю. Мы не потерпим, чтобы какие-либо компании пособничали русским и помогли им в реализации проектов, имеющих пагубное воздействие. Выходите из них, или последствия для вас будут печальными», — заявил Помпео 15 июля во время пресс-конференции, посвященной внесению поправок в CAATSA (Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Поправки позволяют вводить санкции против любой компании, участвующей в проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Письмо с угрозами от американских сенаторов получила Fährhafen Sassnitz, компания-оператор порта Мукран. Этот порт на острове Рюген является технической базой проекта «Северный поток-2». В Мукране складированы материалы и оборудование, необходимое для завершения строительства газопровода. Там же находится «Академик Черский».

Проводимую Вашингтоном политику шантажа и угроз поддерживают ряд восточноевропейских стран во главе с Польшей и многие бюрократы в европейских структурах, выступающие против экономического сотрудничества ЕС с Россией.

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

По сообщениям западных источников, работы не возобновлялись по просьбе германского правительства, которое надеялось убедить администрацию Трампа не вводить жесткие санкции против германских компаний. По настоянию Меркель «Газпром» заключил новый пятилетний контракт на транзит газа через Украину на крайне невыгодных условиях. Российская компания также выплатила в конце прошлого года «Нафтогазу Украины» свыше $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда. Это решение не было правовым, о чем сообщил президент РФ во время встречи с представителями СМИ в конце прошлого года. Сохранение транзита через Украину не изменило позицию Вашингтона, наоборот, американские сенаторы предложили ужесточить санкции и включить их в оборонный бюджет, чтобы Трамп даже при желании не смог их отменить.

Меркель и сторонники сотрудничества с Россией в Берлине, пользуясь председательством Германии в ЕС, сумели даже сколотить коалицию в европейских структурах для противостояния давлению США. Германские официальные лица даже предлагали ввести пошлины на американский СПГ, поставляемый в ЕС, но все ограничилось бурными обсуждениями в Бундестаге.

Несмотря на угрозу санкций со стороны США, правительство Германии негласно приняло решение поддержать Россию и обеспечить условия для достройки газопровода — достаточно позволить использовать порт Мукран в качестве технической базы для снабжения российских судов, которые будут достраивать газопровод.

«Федеральное правительство всегда выступало за строительство газопровода. Экстерриториальные санкции американцев мы считаем незаконными», — заявила Меркель 1 сентября во время встречи с избирателями города Штральзунд, земля Мекленбург-Передняя Померания.

«Северный поток-2» имеет огромное значение для экономики этого региона и всей Восточной Германии.

Компания Gascascade Gastransport 1 сентября объявила тендер на закупку газа для заполнения второй нитки газопровода EUROGAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока-2». Первая нитка EUROGAL мощностью 30 млрд куб. м/г была введена в эксплуатацию в начале 2020 года, несмотря на то, что строительство «Северного потока-2» не было завершено. В сентябре 2019 года суд ЕС по иску польской компании PGNiG ограничил поставки газа по газопроводу OPAL, но благодаря запуску первой нитки EUROGAL была обеспечена полная загрузка «Северного потока». По OPAL газ, поступающий из «Северного потока», доставляется потребителям в Германии.

«Газпром» и Wintershall совместно владеют 50,5% акций Gascascade Gastransport. Совладельцами газотранспортной компании являются германские подразделения бельгийской Fluxys, нидерландской Gasunie и германской Ontras. Пропускная способность EUGAL составляет 55 млрд куб. м/г.

Возобновление строительства «Северного потока-2» ожидалось в этом месяце. Но работы не возобновятся, Навального отравили «Новичком». Вся подконтрольная американцам пресса — от «деловой» Handelsblatt до таблоида Bild — незамедлительно обвинили в этом российские власти, которые таким образом избавились от «главного противника путинского режима». Из-за отравления Навльного началась истерия, доказательства на Западе никого не интересуют.

В такой обстановке сторонникам сотрудничества с Россией поддерживать проект «Северный поток-2» крайне затруднительно. Очевидно, что в сентябре строительство не возобновится, и газопровод до конца года достроен не будет. В ЕС и НАТО все громче звучат голоса тех, кто требует заморозить строительство на неопределенный срок.

«НОВАТЭК» СЛЕДУЮЩИЙ

По данным Европейской комиссии, в прошлом году поставки СПГ в ЕС достигли 108 млрд куб. м (после регазификации), что составляет 27% от общего объема импорта природного газа. За поставленный СПГ было заплачено 16,2 млрд евро. В 2019 году поставки СПГ в ЕС выросли на 48 млрд куб. м. по сравнению с годом ранее.

На Катар пришлось 28% от всего импорта СПГ в ЕС, на Россию — 20%, на США — 16%. Благодаря запуску на полную мощность в конце 2018 года завода «Ямал СПГ» «Новатэк» и его партнеры — французская Total, китайские CNPC и «Фонд Шелкового пути» — смогли значительно нарастить поставки за рубеж. Установленная мощность «Ямал СПГ» составляет 16,5 млн т/г, но в 2019 году было произведено 18,4 млн тонн СПГ (25,4 млрд куб. м после регазификации). Весь произведенный СПГ экспортируется преимущественно в Европу, поскольку с Ямала поставки по Северному морскому пути в восточном направлении — в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии — осуществляются, когда позволяет ледовая обстановка, не более четырех месяцев в году,

«Новатэк» приступил к реализации еще более масштабного проекта — «Арктик СПГ 2», в рамках которого будет построен завод мощностью 19,8 млн т/г (три технологические линии по 6,6 млн т/г каждая). Запуск первой линии запланирован на 2023 год, в 2025 году завод заработает на полную мощность.

На Западе уже делались заявления о необходимости введении санкций против «Новатэка» и его партнеров с целью не допустить увеличения поставок российского СПГ на мировой рынок. После «Северного потока-2» следующей мишенью станет «Новатэк» или один из его проектов, который угрожает интересам американских производителей СПГ.