Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна «Укроборонпром» партию самоходных минометов «Барс-8ММК» – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.

«Укроборонпром» передал ВСУ партию мобильных минометов «Барс-8ММК» еще осенью прошлого года, при этом в концерне утверждали, что минометы приняли на вооружение. Однако вместо десантно-штурмовых бригад батарею мобильных минометов отправили ​​на базу хранения в поселке Оржев, говорится в статье.

Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8». Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного «Барса-8» — до десяти бойцов.

По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа «Барс-8ММК» потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Ее главное предназначение — поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.