Интернет-магазин OnBuy.com ищет сотрудника, который безвозмездно получит 50 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей) и потратит их на покупку электроники, косметики, игрушек, одежды, еды и напитков. Об этом сообщает The Sun.

Кроме того, «вакансия мечты» предполагает зарплату в 35 тысяч фунтов стерлингов в год (2,8 миллиона рублей).

В обмен на это интернет-магазин хочет получать отзывы о всех сбоях в работе сайта, о самой продукции и отчет об «опыте покупок».

«Единственное необходимое условие — это заинтересованность в покупках и большой опыт интернет-шопинга. <…> Гибкий график, удаленная работа, бесплатные продукты, вы можете оставить себе все, что купите».», — заявили в компании.

В руководстве OnBuy.com объяснили, что решили создать такую позицию, чтобы обнаружить недостатки в рабочих процессах и проверить продавцов.

Как сообщал «Рамблер», ранее британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника (travel ambassador), который совершит поездки по 40 направлениям за 12 месяцев и получит зарплату в 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Путешественник должен будет создавать уникальный контент для Wowcher и вести хронику своих приключений в YouTube, блогах и соцсетях. Ему разрешат брать с собой одного попутчика.

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