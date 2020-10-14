Прирост производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире может вызвать переизбыток предложения, что снова поднимет вопрос о механизмах стабилизации рынков, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

По прогнозам Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), падение спроса на газ в мире может составить от 2,8% до 6% в 2020 году, отметил Новак. При этом темпы роста торговли СПГ будут более медленными и составят до 3–3,5% при снижении темпов ввода новых мощностей и сокращении его предложения на рынке. Но уже в 2021 году объемы торгового оборота СПГ могут вырасти на 7–7,5% ввиду возможного оживления спроса и запуска новых проектов.