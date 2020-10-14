Прирост производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире может вызвать переизбыток предложения, что снова поднимет вопрос о механизмах стабилизации рынков, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».
По прогнозам Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), падение спроса на газ в мире может составить от 2,8% до 6% в 2020 году, отметил Новак. При этом темпы роста торговли СПГ будут более медленными и составят до 3–3,5% при снижении темпов ввода новых мощностей и сокращении его предложения на рынке. Но уже в 2021 году объемы торгового оборота СПГ могут вырасти на 7–7,5% ввиду возможного оживления спроса и запуска новых проектов.
«В дальнейшем ожидается ускорение темпов его ежегодного роста до 3,5–5,5%, вызванное появлением новых импортеров сырья, способных к 2025 году повысить мировое потребление. В этой связи в будущем вновь может возникнуть ситуация с переизбытком предложения СПГ, что повторно поднимает вопрос о действенных механизмах по стабилизации рынков», — предупредил министр.