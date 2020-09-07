Газопровод «Северный поток — 2» остается актуальным, несмотря на падение спроса на газ, заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, проект будет доведен до конца вне зависимости от возникающих сложностей.

«Во-первых, это долгосрочный проект, мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия», — цитирует РИА «Новости» Новака.

Также он добавил, что природный газ остается в «энергобалансе самых главных источников», и его доля будет расти несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии.

«Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее, он продолжается», — подчеркнул Новак.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

«Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку — 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», — сказал Маас.

По словам официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, канцлер Германии Ангела Меркель разделяет мнение главы МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2».